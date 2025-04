Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio!

Iodonna.it - «Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio!» Leggi su Iodonna.it Sorridente e con le dita in segno di vittoria. Così Federica Brignone si mostra sui social. La sciatrice azzurra ha condiviso un post dall’ospedale dopo la brutta caduta durante la seconda manche ai Campionati Italiani Assoluti di sci, in Val di Fassa. Un incidente che ha tenuto col fiato sospeso tutti i suoi fan. Ora rassicurati da questo post che ha fatto il giro del web in pochi minuti. Federica Brignone, brutta caduta nello slalom gigante agli Assoluti X Leggi anche › Sofia Goggia e Federica Brignone: le regine dello sci femminile italiano si raccontano La brutta caduta di Federica BrignoneDopo una stagione trionfale, la sciatrice ha avuto un brutto incidente nella seconda manche agli Assoluti di sci.

Federica Brignone: "Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio!". Brignone scherza sui social: "Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio!". Federica Brignone, il post dall'ospedale dopo la caduta: «L'ho fatta grossa».

