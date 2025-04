Colto da un malore durante una fuga di gas | soccorso dai vigili dei fuoco

vigili del fuoco nella giornata di venerdì 4 aprile. Il comando di Pordenone è stato allertato intorno alla 13.15 a Fiume Veneto per una fuga di gas dovuta alla rottura di una tubazione nei pressi di un'abitazione. Dopodiché si sono occupati di soccorrere una persona che ha. Pordenonetoday.it - Colto da un malore durante una fuga di gas: soccorso dai vigili dei fuoco Leggi su Pordenonetoday.it Doppio intervento deidelnella giornata di venerdì 4 aprile. Il comando di Pordenone è stato allertato intorno alla 13.15 a Fiume Veneto per unadi gas dovuta alla rottura di una tubazione nei pressi di un'abitazione. Dopodiché si sono occupati di soccorrere una persona che ha.

Colto da un malore durante una fuga di gas: soccorso dai vigili dei fuoco. L'appello sui social della mamma della 22enne uccisa a Messina: "Aiutatemi a dare voce a Sara". Speleologo 70enne colto da malore, impegnati 13 tecnici nella complessa operazione di soccorso (FOTO): salvato e trasportato in ospedale. Malore mentre guida: si schianta e muore. Colto da malore durante l'uscita in bici: inutili i soccorsi. Pistola per la rapina nel supermercato e uno scooter per la fuga con il bottino. Ne parlano su altre fonti

Auto rompe il tubo che alimenta un'abitazione e provoca una fuga di gas. I vigili del fuoco sul posto soccorrono una persona colta da malore - PORDENONE - Fuga di gas, un'auto rompe il tubo che alimenta un'abitazione: una persona colpita da malore. È accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 4 aprile, alle ... (msn.com)

Calciatrice colta da malore durante una partita ad Ancona: in ospedale per accertamenti - ANCONA - Paura ieri sera (2 aprile) al campo sportivo in via Schiavoni ad Ancona: una calciatrice si è improvvisamente accasciata in campo durante la finale di Coppa Italia ... (corriereadriatico.it)

85enne colto da malore finisce sui fornelli accesi, carbonizzato - E’ stato colto da malore mentre stava cucinando e si è accasciato sui fornelli accesi e così le fiamme hanno dilaniato il suo corpo. E’ successo nelle ore scorse a Buccheri, Comune della ... (canicattiweb.com)