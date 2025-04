Coldiretti | Da Agricat ecco i primi indennizzi

indennizzi di Agricat alle aziende agricole che hanno subito danni subiti a causa dei devastanti eventi catastrofali del 2023 tra cui gelate e alluvione. Il tavolo tecnico in questi mesi è intervenuto perché fossero calcolati indennizzi all'altezza dei danni riscontrati, rispetto a una prima fase in cui i calcoli avevano dato esiti ben al di sotto delle aspettative e si è giunti alla fase di liquidazione dei risarcimenti. Entro domani saranno infatti erogati da Agea i primi 10 milioni di euro a cui seguirà il pagamento di una seconda trance di 27 milioni di euro previsto per l'inizio della settimana prossima. "Siamo a un punto di svolta, finalmente gli indennizzi del 2023 stanno arrivando alle aziende agricole che sono state colpite da questi eventi catastrofali", ha detto il direttore di Coldiretti Bologna, Marco Allaria Olivieri (foto).

Coldiretti: "Da Agricat ecco i primi indennizzi". Ecco tutto quello che vorresti sapere sul Fondo AgriCat. Ne parlano su altre fonti

