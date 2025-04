Coldiretti Campania risponde alle accuse di COSPA Abbruzzo | Stop alle polemiche inutili sul Parco Nazionale del Matese

Nazionale del Parco Regionale del Matese deve unire e non dividere. Questo il messaggio lanciato dalla Coldiretti Campania e rivolto a quanti lanciano accuse contro chi ha realmente a cuore la salvaguardia di tutte le componenti interessate: agricoltura, allevamento e semplici cittadini.Suscita scalpore l’infelice uscita di Dino Rossi di COSPA Abruzzo che inventa tutta una serie di accuse infondate senza mai essere stato presente al percorso che ha portato alle notizie di questi giorni.La Coldiretti Campania si chiede dove fosse, se esisteva, la COSPA Abruzzo, quando si è cominciato a discutere dell’opportunità di creare le linee guida di un Parco Nazionale istituito con legge dello Stato il 27 dicembre 2017. Anteprima24.it - Coldiretti Campania risponde alle accuse di COSPA Abbruzzo: “Stop alle polemiche inutili sul Parco Nazionale del Matese” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiLa risoluzione delle problematiche legate alla trasformazione indelRegionale deldeve unire e non dividere. Questo il messaggio lanciato dallae rivolto a quanti lancianocontro chi ha realmente a cuore la salvaguardia di tutte le componenti interessate: agricoltura,vamento e semplici cittadini.Suscita scalpore l’infelice uscita di Dino Rossi diAbruzzo che inventa tutta una serie diinfondate senza mai essere stato presente al percorso che ha portatonotizie di questi giorni.Lasi chiede dove fosse, se esisteva, laAbruzzo, quando si è cominciato a discutere dell’opportunità di creare le linee guida di unistituito con legge dello Stato il 27 dicembre 2017.

