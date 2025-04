Zonawrestling.net - CM Punk: “Sono fiero di Cody Rhodes”

A WrestleMania 41, CMrealizzerà finalmente il suo sogno, disputando il main event della Night One, al fianco di Roman Reigns e Seth Rollins. Considerato il ruolo che ha avuto nelle prime fasi della carriera di entrambi i wrestlers, l’incontro rappresenta una sorta di chiusura del cerchio per il veterano di Chicago.Nel frattempo, la seconda serata sarà capitanata dall’incontro per il titolo WWE tra John Cena e.Negli ultimi anni,è diventato senza dubbio la più grande star dell’ industria, ma Cena è un uomo in missione, ad oggi. Se Cena dovesse battere, conquisterebbe il titolo mondiale per la diciassettesima volta, superando Ric Flair.CMè orgoglioso diDurante un’intervista con Sebastian Hackl di WWE Deutschland, aè stato chiesto se si fosse emozionato durante l’ingresso didurante il tour europeo della WWE.