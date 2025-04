Feedpress.me - Clamoroso protesta di De Zerbi a Marsigilia: si rifiuta di allenare la squadra

La notizia è rimasta riservata per qualche giorno ma adesso è deflagrata. Il 31 marzo, a la Commanderie di Marsiglia , si è verificato un acceso scontro tra l’allenatore dell’ Olympique , Roberto De, e i suoi giocatori, all’indomani della pesante sconfitta per 1-3 contro il Reims. Secondo quanto riportato da L’Équipe , Deha deciso di non dirigere la seduta d’allenamento.