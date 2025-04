Sport.periodicodaily.com - Cittadella-Carrarese: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Per entrambi l’obiettiva è la salvezza che sembra più a portata di mano per i toscani.si giocherà sabato 5 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio Tombolato.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI veneti sono reduci dal buon pareggio ottenuto a Cremona che consente loro di mantenersi sopra la zona playout con un punto di vantaggio. La squadra di Dal Canto deve migliorare il rendimento casalingo, in quanto l’ultima vittoria risale a quattro mesi fa. I toscani sono undicesimi con 36 punti e sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Bari. La squadra di Calabro sta avendo un rendimento altalenante, per cui è chiamata nelle ultime giornate a sovvertire questo trend, dato che il vantaggio sulla zona playout è di appena tre punti.