Città della Domenica riparte | nuovi animali e spettacoli

Città della Domenica spalanca le porte ad una nuova stagione di attività ed eventi. Sabato 5 e Domenica 6 aprile il family park di Perugia è pronto ad accogliere i visitatori nei suoi 45 ettari di verde sul monte Pulito, regalando una vista mozzafiato. Perugiatoday.it - Città della Domenica riparte: nuovi animali e spettacoli Leggi su Perugiatoday.it Dopo la preapertura lo scorso fine settimana,spalanca le porte ad una nuova stagione di attività ed eventi. Sabato 5 e6 aprile il family park di Perugia è pronto ad accogliere i visitatori nei suoi 45 ettari di verde sul monte Pulito, regalando una vista mozzafiato.

