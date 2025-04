Romadailynews.it - Cina: Zhejiang, cittadini locali, stranieri celebrano Festa Qingming

Deicinesi epreparano ilguo, uno spuntino tradizionale per ladi(o Giorno della pulizia delle tombe), presso la comunita’ di Jimingshan a Yiwu, nella provincia orientale cinese dello, ieri 3 aprile 2025. Ieri qui si e’ tenuta un’attivita’ culturale per icinesi e. Deiapprendono l’arte del te’ sotto la guida di un’artigiana della comunita’ di Jimingshan a Yiwu, nella provincia orientale cinese dello, ieri 3 aprile 2025. Ieri qui si e’ tenuta un’attivita’ culturale per icinesi e. Agenzia Xinhua