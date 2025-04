Cina | viaggio tra i fiori un’avventura nella Festa di Qingming

Festa di Qingming coincidono con la stagione di massima fioritura in tutta la Cina, rendendo i viaggi per ammirare i fiori una scelta popolare. Unitevi a noi nell’esplorazione di paesaggi floreali mozzafiato, dai vivaci campi di colza agli incantevoli fiori di ciliegio. ( – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6063049/6063049/2025-04-04/Cina-viaggio-tra-i-fiori-un-avventura-nella-Festa-di-Qingming Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: viaggio tra i fiori, un’avventura nella Festa di Qingming Leggi su Romadailynews.it Le vacanze per ladicoincidono con la stagione di massimatura in tutta la, rendendo i viaggi per ammirare iuna scelta popolare. Unitevi a noi nell’esplorazione di paesaggi floreali mozzafiato, dai vivaci campi di colza agli incantevolidi ciliegio. ( – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6063049/6063049/2025-04-04/-tra-i--un-avventura--di-Agenzia Xinhua

Cina: viaggio tra i fiori, un’avventura nella Festa di Qingming - Le vacanze per la Festa di Qingming coincidono con la stagione di massima fioritura in tutta la Cina, rendendo i viaggi per ammirare i fiori una scelta ... (romadailynews.it)

Cina: fiori di colza stimolano turismo locale nel Guizhou - Unitevi a noi in un viaggio indimenticabile attraverso gli splendidi campi di fiori di colza del Guizhou, in Cina. Scoprite vedute aeree mozzafiato e immergetevi nelle emozionanti esperienze ... (romadailynews.it)