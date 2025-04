Romadailynews.it - Cina: Nyingchi celebra festa turistica-culturale di fiori di pesco

Delle persone assistono a una sfilata del festival turistico edeidi, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, ieri 3 aprile 2025. Il festival ha preso il via ieri a. Durante l’evento, della durata di un mese, sono previste piu’ di 20 attivita’. Degli attori si esibiscono durante una sfilata per un festival turistico edeidi, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, ieri 3 aprile 2025. Il festival ha preso il via ieri a. Durante l’evento, della durata di un mese, sono previste piu’ di 20 attivita’. Agenzia Xinhua