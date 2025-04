Romadailynews.it - Cina: associazione si oppone ad abolizione USA di esenzione dazi per pacchi di basso valore

La China Express Association, a nome delle imprese postali e di consegne espresse della, ha dichiarato la sua ferma opposizione alla decisione degli Stati Uniti di cancellare l’daidoganali per idiprovenienti dalla. In un comunicato, l’ha affermato che i pacchetti di e-commerce transfrontaliero provenienti dallahanno aiutato i consumatori statunitensi a soddisfare le loro esigenze di consumo personalizzate, a ridurre i costi di vita e a migliorarne la loro qualita’, aggiungendo che la mossa danneggera’ gli interessi dei consumatori degli Stati Uniti, in particolare delle famiglie e dei giovani statunitensi, che si affidano agli acquisti di e-commerce transfrontaliero. “Ci auguriamo che gli Stati Uniti correggano la loro pratica errata e adottino le misure necessarie per creare un ambiente politico equo e prevedibile per lo sviluppo dell’e-commerce transfrontaliero e delle consegne”, ha dichiarato l’