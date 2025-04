Ilfattoquotidiano.it - “Ci servono più aule, non più bombe”: a Roma gli studenti in piazza contro il taglio e il riarmo europeo

È iniziato questa mattina intorno alle 9, sotto il MUR, il presidio organizzato dai collettivi di Cambiare Rotta e Osa per protestarei tagli all’istruzione eil. Allo sciopero, indetto dagli, hanno aderito anche i precari della ricerca e delle scuole superiori, i docenti universitari e i sindacalisti di Usb. “Siamo noi la generazione che subisce i tagli – dice Matilde Coletta di Cambiare Rotta – tagli che ammontano ormai a più di mezzo miliardo di euro”. Nella notte del 3 aprile alcuni, per chiedere un appuntamento con la ministra Bernini, hanno deciso di dormire sotto il ministero: “Ci siamo svegliati qui questa mattina e così dopo due anni ritornano le tende – racconta, mostrando una fotografia, uno dei ragazzi che ha passato la notte in strada – la ministra ci aveva promesso che con il Pnrr sarebbe cambiato qualcosa, che ci saremmo ritrovati con 60mila posti letto in più ed invece il 95% dei pochi posti realizzati, è stato fatto da privati in strutture di lusso”.