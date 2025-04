Inter-news.it - Chivu: «Non nego i 13 anni all’Inter, ma ora penso al Parma!»

Leggi su Inter-news.it

Cristian, ex Inter e allenatore attuale del, ha parlato in conferenza stampa del suo passato e non solo. Il suo intervento alla vigilia del match.PASSATO – Cristianha aperto così la conferenza stampa di vigilia di-Inter: «Questa è una partita importante per il, non per me. Il mio passato non lo posso negare, ho trascorso 13in quella società e la mia stima e riconoscenza rimarranno per sempre. Ma ora, il mio pensiero è tutto per il, per quello che dobbiamo fare e per il nostro obiettivo. Ho preparato la partita come ho sempre fatto in questo mese e mezzo. Affrontiamo una delle squadre più forti d’Europa, e bisogna essere pronti a gestire questo tipo di sfide. Ogni partita ha la sua storia. Questa squadra è sempre stata costruita per giocare sulle transizioni e sfruttare la velocità degli esterni.