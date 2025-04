Chiude senza preavviso la discarica della Sicula Trasporti possibili disagi in città

della discarica gestita dalla Sicula Trasporti sta avendo conseguenze sull’esecuzione del servizio di raccolta della frazione 'secco residuale' prevista oggi come da calendario, in alcune parti della città". E' quanto rende noto Gema, l'azienda che gestisce il. Cataniatoday.it - Chiude senza preavviso la discarica della Sicula Trasporti, possibili disagi in città Leggi su Cataniatoday.it "La chiusura, non annunciata,gestita dallasta avendo conseguenze sull’esecuzione del servizio di raccoltafrazione 'secco residuale' prevista oggi come da calendario, in alcune parti". E' quanto rende noto Gema, l'azienda che gestisce il.

La discarica di Monza chiude per tre giorni - La piattaforma ecologica di Monza chiude per tre giorni. Da lunedì 17 a mercoledì 19 marzo la discarica rimarrà chiusa. Un intervento forzato per permettere l'esecuzione di lavori edili di ... (monzatoday.it)