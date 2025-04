Sport.quotidiano.net - Chiesanuova. C’è da garantirsi i playoff, necessario battere l’Urbania

K-Sport o Maceratese: purché vinca una delle due. Eccezion fatta per il Fano estromesso d’ufficio, ildomenica sarà la prima squadra a terminare questo campionato di Eccellenza. Il terzo nella storia del club. Alle 16 al "Sandro Ultimi" controla squadra di Mobili finirà le gare non solo interne ma in assoluto, poiché per l’ultimo turno era in programma proprio la trasferta a Fano. Pertanto la squadra di Mobili (foto) ha ancora a disposizione tre punti e non sei. I biancorossi terzi in classifica devono assolutamenteper sperare nella partecipazione aie le motivazioni non mancheranno di sicuro, dato che è anche il remake della finale di Coppa Italia giocata a fine dicembre a Senigallia e persa 1-0 ai supplementari (gol vittoria di Catani). Contemporaneamente però ildovrà tifare come detto per il K-Sport Montecchio o per la Maceratese che si sfidano nell’atteso big match allo "Spadoni".