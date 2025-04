Chiavari studenti in gita scolastica scoprono un cadavere sulla riva del fiume

fiume Entella, a Chiavari . La pm Arianna Ciavattini ha disposto l'autopsia che verrà eseguita lunedì. La donna, di circa 40/45 anni, non aveva documenti con sé. Il medico legale non ha trovato al momento segni esterni di violenza o escoriazioni.. Feedpress.me - Chiavari, studenti in gita scolastica scoprono un cadavere sulla riva del fiume Leggi su Feedpress.me La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio per potere capire le cause della morte della donna di origine asiatica trovata questa mattina nelEntella, a. La pm Arianna Ciavattini ha disposto l'autopsia che verrà eseguita lunedì. La donna, di circa 40/45 anni, non aveva documenti con sé. Il medico legale non ha trovato al momento segni esterni di violenza o escoriazioni..

