Chiavari maestra in gita trova un cadavere nel fiume Entella | indagini in corso

Entella, a Chiavari. Una maestra, mentre accompagnava la sua scolaresca nella zona di Caperana, ha scoperto il cadavere di una donna adagiato sulla sponda del fiume. La scena ha immediatamente attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, giunte sul posto insieme ai vigili del fuoco e al medico legale.Dai primi accertamenti, sul corpo non risultano segni di violenza. Nessuna ferita, nessuna escoriazione. Tuttavia, la dinamica del ritrovamento presenta ancora troppe incognite e la procura di Genova, con la pm Arianna Ciavattini, ha deciso di aprire un fascicolo esplorativo per omicidio contro ignoti. Un atto necessario per disporre l'autopsia, prevista per lunedì, che dovrà stabilire le cause del decesso e chiarire se si tratti davvero di una morte naturale o se vi siano elementi finora non visibili a occhio nudo.

