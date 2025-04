Ilnapolista.it - Chi l’ha detto che nel calcio si perdono soldi? La Gazzetta esalta la gestione virtuosa di De Laurentiis

Chiche nelsi? Laladi DeLadello Sport, a firma Marco Iaria, dedica una pagina alladi Aurelio Depresidente del Napoli.Lascrive:Chiche nelsi? Chiedere ad Aurelio De, che non solo non ha perso () ma ha pure vinto (trofei). Nel ventennio alla guida del Napoli, ADL ha inanellato un risultato d’esercizio aggregato positivo (i profitti complessivi) per 141 milioni.Ricorda l’acquisto del Napoli, nel lontanissimo 2044, con un prestito di UniCredit da 32 milioniche nel giro di tre anni è stato interamente rimborsato dallo stesso club.E cheieffettivamente usciti dalle tasche del produttore cinematografico ammontano a poco più di 16 milioni, cioè i versamenti in conto capitale effettuati nei primi due anni in Serie C.