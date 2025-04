Lanazione.it - "Chi entra si assume tutti i rischi". Tribunale, avviso choc all’ingresso

Qualcuno ha pensato a un pesce di aprile in ritardo. Qualcun altro è rimasto interdetto. Qualcun altro ancora è andato a protestare. Alcuni dipendenti poi non ne volevano sapere dire. E’ stato un inizio di giornata con il "brivido" quello di ieri indove, di prima mattina, è apparso un cartello con unche ha lasciatodi stucco. Ecco il testo: "Si avvisa l’utenza che il palazzo di giustizia non è sicuro sotto vari profili e chi vi accede siconseguentemente". La foto del cartello appeso sulla porta di ingresso del palazzo di giustizia ha iniziato a circolare sulle chat dei vari social fra l’ilarità generale e la preoccupazione di chi leggeva (la foto è rimbalzata perfino aldi Firenze). "Un imputato quindi può rifiutarsi di andare in udienza?", ha commentato un avvocato.