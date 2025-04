è ildie la madre di suo figlio Pietro. I due hanno vissuto un legame fortissimo, coronato dalla nascita del loro unico figlio, per poi separarsi definitivamente diversi anni fa., l’diè stata una figura fondamentale nella vita di. Non solo perché è la madre di Pietro, il suo unico figlio, ma anche perché ha collaborato diverse volte con il regista, recitando nel film Aprile.Classe 1959,è nata a Venezia ed è figlia di Nuria Schoenberg e di Luigi, celebre compositore e scrittore. Noto infatti è un artista conosciutissimo, famoso soprattutto per aver messo in musica le poesie di Pablo Neruda, di Cesare Pavese e di altri poeti.Dopo aver ottenuto il diploma al liceo scientifico a Venezia e la laurea in Filosofia a Firenze nel 1984,ha iniziato una carriera nel modo del cinema, diventando un’attrice.

Chi è Silvia Nono, il grande amore di Nanni Moretti.

Silvia Provvedi e la storia con Giorgio De Stefano: "Lo aspetto perché non voglio perdere un amore così grande".

Pier Silvio Berlusconi sorprende Silvia Toffanin nello studio di This is me: «Sono orgoglioso di te, sei il mio amore.

Silvia combatte contro un tumore: sposa il suo grande amore in ospedale.

Pier Silvio Berlusconi sorprende Silvia Toffanin a This is me: "Sono orgoglioso di te, sei il mio amore".

Verissimo, Giuseppe Giofrè, l'amore e il bullismo: “Il mio ex, unico grande amore, potremmo tornare insieme, chissà…”.