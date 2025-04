Metropolitanmagazine.it - Chi è Riccardo Iacona, la carriera del giornalista e la sua vita privata

Dopo aver ultimato gli studi, negli anni ottanta,muove i primi passi nel mondo dello spettacolo in qualità di aiuto regista; proprio verso il finire del decennio mette mano ai suoi primi lavori in autonomia. A tal proposito si ricordano programmi come ‘Scenario’, ‘Samarcanda’ e soprattutto ‘Tempo Reale’ con Michele Santoro come padrone di casa.Nel 1996 passa momentaneamente a Mediaset e inizia a lavorare come autore al programma Moby Dick. In questo periodo collabora spesso con in conduttore Michele Santoro, scrivendo per lui il talk show che va in onda nel 1999 su Rai 1 dal titolo Circus e anche la trasmissione dal carattere politico del 2000 intitolata Sciuscià. Nel frattempo si occupa anche di giornalismo d’inchiesta e i suoi pezzi sono caratterizzati da un forte coinvolgimento personale che li arricchisce di emotività.