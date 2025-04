Zonawrestling.net - Charlotte Flair parla del suo divorzio con Andrade

La Superstar della WWEè stata recentemente ospite di Sherri. Quando le è stato chiesto come è riuscita a gestire il suo ritorno dall’infortunio mentre chiedeva il, laha ammesso di non essere riuscita a gestire la situazione e di essersi sentita come se stesse fallendo nel suo lavoro e nella sua vita privata allo stesso tempo.“Non l’ho fatto, mi sentivo come se stessi fallendo nel mio lavoro” ha ammesso. “Mi sentivo come se stessi fallendo nella mia vita privata, e l’imbarazzo di essere divorziata di nuovo, e paragonata a mio padre. (si emoziona) Aspettate, lasciate che mi riprenda. Quando ho deciso di chiedere il, l’unica cosa che continuavo a pensare era che non volevo che nessuno lo sapesse.”Continua dicendo “È stato tipo: Oh mio Dio, ho fallito di nuovo.