Cerveteri torna la rievocazione storica del venerdì santo

, 4 aprile 2025- “Ladelquest’anno avrà un sapore speciale per me, sarà doppiamente emozionante. Oltre a viverla nel consueto ruolo di Disma, uno dei due ladroni ai lati di Gesù, sarà la prima che farò da Assessore di questa città. In questi mesi, con Pietro, Giovanni e Francesco Longatti del Comitato dele con Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura, abbiamo svolto numerosi incontri affinchè questamanifestazione, che da 59anni emoziona e ci unisce, fosse ancor più scenografica e suggestiva. Oltre ai tantissimi figuranti, ai vestiti d’epoca, bighe e cavalli, ci sarà un nuovo impianto di luci e musiche di sottofondo oltre alla trasmissione in diretta, per la prima volta, dei momenti più salienti su un maxischermo. Vi aspettiamo in tantissimi18 aprile, a partire dalle ore 21:00 in Piazza Aldo Moro a”.