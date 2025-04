Ilrestodelcarlino.it - Centri estivi per i bambini . Più posti e orario prolungato

pomeridiano, 20in più per la fascia 3-6 anni e tariffe 2024 confermate anche quest’anno. Sono queste le principali novità presentate dal sindaco Andrea Biancani e dall’assessora alle Politiche educative, Camilla Murgia, in merito ai servizi educativi2025. "Abbiamol’pomeridiano – dicono – aumentando i plessi dell’offerta estiva che saranno aperti o fino alle 16 o fino alle 16.45, che si aggiungono a quelli aperti fino alle 18.15. Diamo così seguito alle criticità presentate dai parenti dei piccoli iscritti nel conciliare i tempi di vita e di lavoro. Saranno previsti 20in più per la fascia 3-6 anni; confermate le tariffe 2024, così come i fondi per chi opta per iconvenzionati. Sarà inoltre rinnovata la copertura sulla disabilità che, anche per questa stagione, sarà di 5 settimane.