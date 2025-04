Secoloditalia.it - C’è un mondo oltre gli Usa: tutti i numeri dell’export italiano a livello globale

C’è ungli Usa, ed è quello a cui guarda l’Italia per affrontare la crisi dei dazi. Il governo da tempo punta sul rafforzamento delle relazioni commerciali a, con una strategia che vede il premier Giorgia Meloni impegnato in prima linea: «La politica estera è politica interna», ha ripetuto più volte dall’inizio del suo mandato, ricordando che «ogni rapporto solido che si crea è una porta aperta per le nostre imprese, per i nostri prodotti, per i nostri lavoratori. Ecco perché io faccio del mio meglio per aprire quelle porte». Oggi che i passaggi delle porte americane sembrano restringersi, la portata strategica di questa impostazione appare ancora più evidente. E il lavoro svolto fin qui si afferma come viatico per quell’accelerazione che i tempi impongono e che è, di fatto, diventata anche uno dei principali dossier sul tavolo del ministro degli Esteri, Antonio Tajani.