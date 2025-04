Justcalcio.com - CdS – Milan, Abraham scala posizioni. E il riscatto adesso è possibile

2025-04-04 08:56:00 Arrivano conferme dal Corriere:Forse si è ribaltata la situazione. Almeno per ora, almeno fino a maggio. Poi si vedrà. Tammy, arrivato l’ultimo giorno del mercato estivo per fare da alternativa ad Alvaro Morata e confermato backup di Santiago Gimenez con l’arrivo a suon di milioni a fine gennaio dell’ex Feyenoord, è, ad oggi, l’attaccante titolare del. Negli ultimi due big match giocati dai rossoneri, infatti, l’ex Roma è stato schierato dal primo minuto: dall’inizio a Napoli e dall’inizio contro l’Inter. Non certo due gare in cui proporre rotazioni. E, con buonissima probabilità dopo la rete nel derby, la storia si ripeterà anche domani sera, quando ilsi giocherà una buona fetta di Europa (League o Conference) nello scontro diretto contro la Fiorentina: «Sono – ha dichiarato l’inglese dopo il derby – molto contento per i miei gol, per me e per la mia squadra.