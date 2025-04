Zon.it - Cava de’ Tirreni, incendio in condominio: lavori in corso, rientro dei residenti ancora lontano

Si allungano i tempi per ildeinel fabbricato dide’colpito da un violentonei giorni scorsi. A renderlo noto è una nuova ordinanza firmata dal sindaco Vincenzo Servalli, che aggiorna la situazione in merito all’agibilità dello stabile, già oggetto di evacuazione con un primo provvedimento.All’interno dell’appartamento da cui si è sprigionato il rogo vivevano una donna e la figlia. Durante le operazioni di spegnimento, due bombole di GPL sono esplose, provocando il ferimento di tre vigili del fuoco. Le fiamme erano state domate solo dopo ore di lavoro, proseguite per tutta la notte fino al mattino successivo.A seguito dell’emergenza, il sindaco aveva disposto l’evacuazione di oltre cinquanta persone, convocando il Centro Operativo Comunale (Coc) per definire un piano di assistenza e accoglienza attraverso i Servizi Sociali.