Catanzaro vs Bari | le probabili formazioni

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Entrambe sono in lotta per i playoff, ma se per i calabresi appaiono pressochè certi, per i pugliesi sono ancora tutti da conquistare.vssi giocherà domenica 6 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio Ceravolo.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREDopo la larga vittoria sul Cosenza, i calabresi sono stati sconfitti a Modena nell’ultimo turno di campionato. Un ko che non compromette il cammino verso i playoff, visto che la squadra di Caserta ha un margine di sei punti proprio sui pugliesi che potrebbe staccare ancora in caso di vittoria. I pugliesi sono attualmente fuori dalla zona playoff e soprattutto faticano a trovare la vittoria che manca da quattro giornate. La squara di Longo ha infatti collezionato tre pareggi prima di subire una sconfitta contro la Carrarese nell’ultimo turno.