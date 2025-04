Catania molestava gli automobilisti al semaforo nigeriano aggredisce i poliziotti arrestato

automobilisti fermi al semaforo in via Loreto, avvicinandosi ai veicoli e chiedendo denaro con insistenza. L’uomo, un 31enne di origine nigeriana, è stato notato dagli agenti di una volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, che in quel momento si trovavano in zona per un normale pattugliamento di controllo del territorio.Data la sua condotta insistente, i poliziotti hanno deciso di procedere con un controllo. Tuttavia, il 31enne ha cercato in ogni modo di divincolarsi, ignorando gli inviti alla calma rivolti dagli agenti. Nonostante l’approccio pacato delle forze dell’ordine, l’uomo ha continuato a manifestare insofferenza, arrivando persino a inveire contro di loro.Nel tentativo di identificarsi, ha mostrato una foto di un permesso di soggiorno, che però è risultato scaduto. Dayitalianews.com - Catania, molestava gli automobilisti al semaforo, nigeriano aggredisce i poliziotti, arrestato Leggi su Dayitalianews.com Infastidiva glifermi alin via Loreto, avvicinandosi ai veicoli e chiedendo denaro con insistenza. L’uomo, un 31enne di origine nigeriana, è stato notato dagli agenti di una volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, che in quel momento si trovavano in zona per un normale pattugliamento di controllo del territorio.Data la sua condotta insistente, ihanno deciso di procedere con un controllo. Tuttavia, il 31enne ha cercato in ogni modo di divincolarsi, ignorando gli inviti alla calma rivolti dagli agenti. Nonostante l’approccio pacato delle forze dell’ordine, l’uomo ha continuato a manifestare insofferenza, arrivando persino a inveire contro di loro.Nel tentativo di identificarsi, ha mostrato una foto di un permesso di soggiorno, che però è risultato scaduto.

