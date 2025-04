Castenedolo incendio in appartamento di migranti gestito da Emergency

Imolaoggi.it - Castenedolo, incendio in appartamento di migranti gestito da Emergency Leggi su Imolaoggi.it Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento, sono intervenuti i sanitari del 118, con tre ambulanze e due automediche, e i carabinieri

Incendio in una palazzina a Castenedolo: intervengono Vigili del Fuoco e ambulanze - Incendio in una palazzina di Castenedolo: evacuati rifugiati, un ferito grave. Vigili del Fuoco e forze dell'ordine intervengono prontamente per gestire l'emergenza e garantire la sicurezza pubblica. (gaeta.it)

Incendio a Castenedolo, fiamme in un centro accoglienza: in quattro si calano dalla finestra - Le fiamme si sarebbero sviluppate al pianterreno e il fumo avrebbe poi invaso i locali ai piani superiori. Da chiarire le cause, la palazzina resta inagibile ... (msn.com)