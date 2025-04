Ilrestodelcarlino.it - Caso Vimini, l’Anac spiega tutto. Doppia presidenza ‘abusiva’. Gli atti? Nulli, ma c’è un salvagente

Tre poltrone per uno solo: secondo l’autorità anticorruzione non si poteva fare. Su due delle tre poltrone, quella da presidente della Fondazione Pescheria e del Rof, il vicesindaco e assessore alla cultura Danielesecondosi è seduto abusivamente e per tutti glisottoscritti in mancanza di una carica ‘conferibile’ sarebbe necessaria d’ora in poi una ratifica da parte di qualcuno che abbia il potere di firma. È la bufera delche si è abbattuta sul vicesindaco Danielee arcela in questi termini è stata direttamentea cui abbiamo chiesto chiarimenti all’indomani della delibera n. 119 del 26 marzo 2025. È come un matrimonio che la Sacra Rota dichiara nullo. Quel matrimonio non è mai esistito, anche se sono nati 5 figli. "Ma io come presidente del Rof rimango in carica assolutamente", ha commentato Danieleieri al telefono escludendo categoricamente le proprie dimissioni.