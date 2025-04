Caso Dumfries l’Inter lo aspetta a Milano per fare chiarezza sull’infortunio | si è curato in Olanda

Olanda per svolgere la riabilitazione con un fisioterapista di sua fiducia: il rientro in campo è slittato diverse volte. Leggi su Fanpage.it Dopo la partita contro l'Atalanta Dumfires è tornato inper svolgere la riabilitazione con un fisioterapista di sua fiducia: il rientro in campo è slittato diverse volte.

