Caso appalti Marcegaglia continua lo sciopero Sgb | Attendiamo risposte concrete dall' azienda

sciopero dei lavoratori di Elle Emme Logistica, dopo che quest'ultima ha comunicato l'intenzione di uscire dall'appalto con Marcegaglia, in cui l'azienda svolge servizio di logistica occupando 94 lavoratori. Dopo il terzo giorno di sciopero dei lavoratori, il sindacato Sgb critica. Ravennatoday.it - Caso appalti Marcegaglia, continua lo sciopero. Sgb: "Attendiamo risposte concrete dall'azienda" Leggi su Ravennatoday.it Va avanti lodei lavoratori di Elle Emme Logistica, dopo che quest'ultima ha comunicato l'intenzione di uscire'appalto con, in cui l'svolge servizio di logistica occupando 94 lavoratori. Dopo il terzo giorno didei lavoratori, il sindacato Sgb critica.

Caso appalti Marcegaglia, continua lo sciopero. Sgb: "Attendiamo risposte concrete dall'azienda". Appalti a Marcegaglia. L’appello dei sindacati: “L’azienda si assuma le sue responsabilità”. Elle Emme esce da appalto Marcegaglia: "Cento addetti a rischio". Ne parlano su altre fonti

"Marcegaglia assicuri continuità" - Il cambio d’appalto alla Marcegaglia ha provocato la reazione dei sindacati del settore trasporti e dei metalmeccanici della Cgil ... (msn.com)

Elle Emme lascia la logistica di Marcegaglia a Ravenna - Elle Emme ha annunciato di uscire dall’appalto della logistica Marcegaglia di Ravenna, in cui lavora un centinaio di addetti. Preoccupazione dei sindacati per l’occupazione. (trasportoeuropa.it)

Cambio appalto nella logistica Marcegaglia: sindacati preoccupati - per poi espandendosi anche in altri appalti. Proprio in MARCEGAGLIA, Elle Emme è presente con l’appalto che coinvolge il maggior numero di lavoratori ed è entrata nel settore della logistica interna ... (ravennawebtv.it)