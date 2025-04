Lettera43.it - Caso Almasri, la Cpi avverte l’Italia: «Consegni la memoria difensiva entro il 22 aprile»

La Corte penale internazionale ha respinto la richiesta deldi prorogare il termine per la presentazione dellanel. Il governo aveva giustificato la richiesta con l’indagine avviata dal Tribunale dei ministri, che coinvolge la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il sottosegretario alla sicurezza Alfredo Mantovano e i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. I giudici della Pre-Trial Chamber hanno chiarito che «la determinazione se uno Stato non abbia collaborato con la Corte internazionale è indipendente da qualsiasi procedimento nazionale, in particolare da quelli avviati dopo che la questione è all’esame della Chamber».Cpi: «Non permetteremo un rinvio indefinito,deve presentare le proprie osservazioni il prima possibile»Pur ribadendo che il procedimento della Corte non può subire ritardi per questioni interne, i giudici hanno concesso una proroga fino al 222025 alle ore 16, termineil quale il governo italiano dovrà depositare la propriao motivare formalmente l’impossibilità di farlo.