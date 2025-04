Zon.it - Casinò fisici vs gioco online: chi sta perdendo la battaglia?

Leggi su Zon.it

Se sei stato in untradizionale di recente, potresti aver notato qualcosa: non sono così affollati come una volta. I piani un tempo brulicanti di slot machine, tavoli da roulette e high-roller sembrano più tranquilli. Nel frattempo, l’industria deld’azzardocontinua a crescere, incassando miliardi ogni anno. Allora, cosa sta succedendo? È la fine dei, o c’è ancora spazio per entrambi per prosperare?L’ascesa delParliamo di numeri. Nel 2023, il mercato italiano dell’iGaming ha generato 4,5 miliardi di euro di Gross Gaming Revenue (GGR), un numero che continua a salire. Nel frattempo, le scommesse sportive da sole hanno incassato 3 miliardi di dollari l’anno scorso, con previsioni di più che raddoppiare entro il 2030. Confronta questo con iterrestri, dove le entrate sono rimaste in gran parte stagnanti, e puoi capire perché sempre più persone stanno spostando il loro