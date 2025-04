Ilrestodelcarlino.it - Case popolari, il ’piano segreto’ del Comune

: il piatto piange. Non da oggi. E’ storia ’antica’ quella della carenza di alloggi di Edilizia residenziale pubblica in città. Ad oggi, come segnala lilnell’annunciare l’apertura della graduatoria per l’assegnazione degli stessi, "il patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica conta in città un totale di 48 alloggi, 12 a Bellaria e 36 a Igea Marina, gestiti da Acer Provincia di Rimini con convenzione decennale 2018-2028". Pochi per una città che da lustri sfiora i 20mila abitanti. Per cercare di aumentare la disponibilità di alloggi, l’assessore a Welfare e famiglia Ivan Monticelli lavora su più fronti. "Da un lato l’aggiornamento puntuale delle graduatorie per l’assegnazione di eventuali alloggi Erp che si rendano disponibili", spiega Monticelli. Graduatoria che come ogni anno, è aperta sino al 30 aprile, per l’aggiornamento per il 2025.