Case del Maestro soggiorni estivi | domande dall’8 al 28 aprile

soggiorni estivi 2025 presso le Case del Maestro, rivolto agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale, sia in servizio che in pensione, nonché ai loro parenti fino al secondo grado.L'articolo Case del Maestro soggiorni estivi: domande dall’8 al 28 aprile . Leggi su Orizzontescuola.it È stato pubblicato il bando di concorso per i2025 presso ledel, rivolto agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale, sia in servizio che in pensione, nonché ai loro parenti fino al secondo grado.L'articolodelal 28

