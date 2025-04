Bergamonews.it - Casa Museo Fantoni: miniera di arte e di storie

Leggi su Bergamonews.it

Non capita spesso di ammirare un’opera d’proprio nello spazio fisico in cui è stata concepita, né, allargando lo sguardo, si ha spesso il privilegio di osservare, fuori da una finestra, il territorio che ogni giorno accompagnava la vita dell’artista. Un’opportunità che si ha, invece, visitando laa Rovetta, unadi opere d’e non solo.“nasce dalle spoglie di una-bottega di scultori, di artisti, che hanno sempre operato qui, anche se, con le proprie opere, sono andati oltre i confini della provincia e della Lombardia – spiega Lidia Rigon, direttrice della Fondazione-. Le collezioni artistiche della Fondazione, che qui ha sede, raccolgono disegni, modelli in terracotta e cruda; opere in legno e marmo; un archivio di documenti relativi all’attività della bottega; una galleria di ritratti di esponenti della famiglia e un ricco repertorio di disegni di altri maestri (secoli XVI-XVIII).