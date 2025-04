Danielebartocciblog.it - Casa Maitò brilla a Forte dei Marmi: boutique hotel e galleria d’arte extralusso

La stagione dideiè pronta ad accendersi. Stiamo parlando dell’unico. La struttura, disponibile solo per intero, rappresenta l’ultima scommessa del Gruppo Continental (già proprietario del suggestivo e lussuosoBeach Club). E’ firmata dal noto Archistarmonti. Ma andiamo per ordine e scopriamo i dettagli di, nel cuore pulsante didei, nella splendida Versilia.MAITO’, PERLA AUTENTICA IN VERSILIAE’ l’unico esempio didove arte e architettura si fondono in una logica di lusso ai massimi livelli, trasformando l’albergo in una stupefacentedi creazioni contemporanee. Inizia la stagione di, l’ultimo ’gioiello’ dell’lerie che nasce dalla riqualificazione e trasformazione (mantenendo i volumi) di un preesistente albergo sul lungomare didei