Carte e App meglio dei contanti gli italiani preferiscono il pagamento digitale

italiani utilizzano maggiormente i pagamenti digitali rispetto ai contanti. Questo è quanto emerge da una recente inchiesta pubblicata da Altroconsumo, l'organizzazione che ha come scopo principale quello di informare e tutelare i consumatori. Il metodo di pagamento che gli italiani utilizzano di più, secondo una media settimanale, è infatti la carta di debito (55%), seguita subito dopo dai contanti (54%): si tratta di un dato sempre più in crescita, considerando inoltre come un consumatore su 4 scelga di utilizzare app o Carte di credito per effettuare transazioni. L'indagine è stata svolta il 22 gennaio 2025 coinvolgendo oltre 1000 consumatori, distribuendo il campione per età (18-74 anni), sesso, livello di istruzione e area geografica di residenza. L'indagine Ai fini dell'analisi Altroconsumo ha intervistato precisamente 1027 consumatori iscritti alla Community Ac Makers, la piattaforma di co-creazione messa a disposizione dall'organizzazione, e ha rilevato come l'utilizzo del contante sia prevalente per quanto riguarda spese sotto i 26 euro, soprattutto nei mercati e nei piccoli negozi. Quotidiano.net - Carte e App meglio dei contanti, gli italiani preferiscono il pagamento digitale Leggi su Quotidiano.net Roma, 3 aprile 2025 – Gliutilizzano maggiormente i pagamenti digitali rispetto ai. Questo è quanto emerge da una recente inchiesta pubblicata da Altroconsumo, l'organizzazione che ha come scopo principale quello di informare e tutelare i consumatori. Il metodo diche gliutilizzano di più, secondo una media settimanale, è infatti la carta di debito (55%), seguita subito dopo dai(54%): si tratta di un dato sempre più in crescita, considerando inoltre come un consumatore su 4 scelga di utilizzare app odi credito per effettuare transazioni. L'indagine è stata svolta il 22 gennaio 2025 coinvolgendo oltre 1000 consumatori, distribuendo il campione per età (18-74 anni), sesso, livello di istruzione e area geografica di residenza. L'indagine Ai fini dell'analisi Altroconsumo ha intervistato precisamente 1027 consumatori iscritti alla Community Ac Makers, la piattaforma di co-creazione messa a disposizione dall'organizzazione, e ha rilevato come l'utilizzo del contante sia prevalente per quanto riguarda spese sotto i 26 euro, soprattutto nei mercati e nei piccoli negozi.

Carte e App meglio dei contanti, gli italiani preferiscono il pagamento digitale. 7 carte di credito e app di pagamento da usare all'estero. Prepagata migliore 2025: confronto costi, funzioni, pro e contro. Via i contanti, arrivano carte di credito e App: ecco come cambia il Monopoly. Monopoly, fine dei contanti: ci saranno carte di credito e app. Viaggio in Cina: cashless andata e ritorno?. Ne parlano su altre fonti

Carte e App meglio dei contanti, gli italiani preferiscono il pagamento digitale - Secondo un’indagine condotta da Altroconsumo il metodo di pagamento maggiormente utilizzato è la carta di debito, scelta dal 55% del campione analizzato, che ha battuto per pochissimo il contante, fer ... (msn.com)

Le App migliori per le carte fedeltà - Gestire al meglio le carte fedeltà per averle sempre in ordine ed organizzate, ecco quali sono le migliori app per le carte fedeltà ... Attualmente, Stocard conta oltre 60 milioni di utenti in tutto ... (telefonino.net)

Via i contanti, arrivano carte di credito e App: ecco come cambia il Monopoly - I soldi di carta, elemento assai iconico ... Il gioco prevederà infatti lo strumento della "Monopoly App Banking" che prenderà il posto del personaggio del banchiere. Ogni partita, infatti ... (msn.com)