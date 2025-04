Ilrestodelcarlino.it - Carpi, smantellata rete dello spaccio. Cinque misure cautelari

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 4 aprile 2025 –a seguitosmantellamento da parte dei carabinieri di unadi spacciatori. Un uomo è finito in carcere, un altro ai domiciliari, per due indagati l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e, infine, il divieto di dimora in provincia. I fatti sono emersi dopo l’arresto in flagranza di reato di un 30enne di origini tunisine, trovato con 13 involucri contenenti cocaina dal peso di quasi 12 grammi, nel maggio del 2023. A seguito di quell’arresto la procura di Modena è riuscita a ricostruire unadiche coinvolgeva sette uomini e due donne accertando oltre mille cessioni di stupefacente e identificando 80 acquirenti, sequestrando inoltre 150 grammi di cocaina e 230 di hashish. Al centro dellac’era l’abitazione di un tunisino 48enne, ubicata al sesto piano di un immobile servito da ascensore attivabile solo con tessera magnetica riservata agli inquilini.