Carlo Pignatelli. Il brand si rinnova per espandersi e conquistare i giovani.

Si apre una nuova era per la storica Maison di abiti da cerimonia e fashion con l’acquisizione dellaSrl da parte di Francesco Gianfala, imprenditore con consolidata esperienza nel settore finanziario. L’operazione, completata dopo una prima fase avviata nel maggio 2024, prelude a un significativo processo di trasformazione strategica del. Il reing segnerà un passaggio cruciale: a partire dalla collezione Main SS2026, il marchio assumerà la denominazione, accompagnato da unmento dell’identità visiva. "L’obiettivo è chiaro – commenta Francesco Gianfala –, mantenere intatte le radici sartoriali e l’eccellenza del Made in Italy, proiettandole in una dimensione più contemporanea e dinamica. Il nuovo corso mira a intercettare un target più giovane e internazionale, sulla fascia 18-25 anni".