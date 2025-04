Carichi di cocaina hashish e marijuana dall' estero a Milano | scattano cinque arresti

Carichi di cocaina, hashish e marijuana dall'estero verso Milano. E per loro, presunti responsabili, sono scattate le manette. cinque persone sono state arrestate dalla polizia per traffico internazionale di sostanze stupefacenti all'alba di venerdì 4 aprile. In manette cinque.

