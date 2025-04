Internews24.com - Capello svela: «Se il blocco di italiani aiuterà l’Inter a vincere? Significa una cosa, giocare per i nerazzurri…»

di RedazioneFabionon usa giri di parole, ecco l’ex allenatosuldinel, le sue dichiarazioniBarella, Dimarco, Darmian, Frattesi, Bastoni e Acerbi. Glinel giro della nazionale in casa Inter non mancano. Ne parla Fabioa La Gazzetta dello Sport, in un’analisi di più larghe vedute sul nostro campionato:TA’ AIUTA A– «Assolutamente sì. Lo spirito di appartenenza, la mentalità, l’importanza di lottare e diil campionato, sono tutti valori che i giocatorisentono in maniera particolare, diversa. Più forte. Allo stesso modo funziona per un tecnico. E le due cose ovviamente si contaminano a vicenda: il senso di appartenenza circola, dall’allenatore ai giocatori e così via».AZZURRO NEL– «per, il Milan, la Juventus in Europa, datantissimo: per prima, difendere anche i colori del proprio Paese a livello internazionale».