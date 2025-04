Caos Milan situazione surreale | perché è stato bloccato l’accordo con Paratici

Milan si (ri)trova a (ri)vivere una situazione surreale. Di quelle a cui in questi mesi ha abituato i suoi tifosi. L’episodio più clamoroso è stato di certo l’esonero di Paulo Fonseca del 29 dicembre scorso, dopo il pareggio casalingo contro al Roma: in conferenza stampa l’allenatore professava fiducia, mentre nella stanza a fianco si stava definendo il suo allontanamento per ingaggiare Sergio Conceiçao. Lo specchio di una confusione che all’ambiente rossonero non è di solito appartenuta, ma che si è riflessa anche sul campo, con i risultati deludenti di questa stagione. Tanti segnali di difficoltà che hanno portato alla frattura tra Furlani e Ibrahimovic e alla ricerca di un direttore sportivo esperto, individuato nella figura di Fabio Paratici. Forse.Già, quel forse è indicativo. E conferma le difficoltà di cui sopra. Ilfattoquotidiano.it - Caos Milan, situazione surreale: perché è stato bloccato l’accordo con Paratici Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ilsi (ri)trova a (ri)vivere una. Di quelle a cui in questi mesi ha abituato i suoi tifosi. L’episodio più clamoroso èdi certo l’esonero di Paulo Fonseca del 29 dicembre scorso, dopo il pareggio casalingo contro al Roma: in conferenza stampa l’allenatore professava fiducia, mentre nella stanza a fianco si stava definendo il suo allontanamento per ingaggiare Sergio Conceiçao. Lo specchio di una confusione che all’ambiente rossonero non è di solito appartenuta, ma che si è riflessa anche sul campo, con i risultati deludenti di questa stagione. Tanti segnali di difficoltà che hanno portato alla frattura tra Furlani e Ibrahimovic e alla ricerca di un direttore sportivo esperto, individuato nella figura di Fabio. Forse.Già, quel forse è indicativo. E conferma le difficoltà di cui sopra.

Milan, caos totale: terza sconfitta e tifosi in rivolta: clima surreale a San Siro - peggiora la situazione. Questa sera a San Siro l'insoddisfazione dei tifosi si è manifestata fin dall'arrivo della squadra allo stadio. Fischi all'indirizzo del pullman del Milan hanno anticipato ... (msn.com)

“Una situazione allucinante”: caos Milan, arriva la sentenza in diretta - “Una situazione allucinante”: caos Milan, arriva la sentenza in diretta – ansafoto – spaziomilan.it E sulla situazione societaria invece: “Loro non sono contro nessuno, si dicono sereni. Ma c’è ... (spaziomilan.it)

Caos Milan, non c’è pace per Conceicao: la situazione si fa ancora più complicata - Anche se la situazione è tutt’altro che rosea al momento. Caos Milan, la ricostruzione di quanto accaduto e le parole di Conceicao Il club nelle ultime ore, nonostante la stagione già molto complicata ... (rompipallone.it)