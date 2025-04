Perugiatoday.it - Caos all'ospedale: minaccia, insulta e terrorizza una dottoressa

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno arrestato un 24enne per i reati di violenza privata, danneggiamento, resistenza e violenza oa pubblico ufficiale.Il giovane, con precedenti di polizia per guida in stato di ebbrezza e per detenzione di sostanze stupefacenti per uso.