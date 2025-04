Canale 5 si accende prima di Pasqua con tre debutti

Canale 5 si accende prima di Pasqua. Nella settimana che precede la resurrezione di Cristo e i "grandi ponti", che verosimilmente influiranno sul totale degli ascolti, l'ammiraglia Mediaset gioca ben tre nuove cartucce, tutte concentrate in una settimana con 7 prime visioni. Tante partenze così ravvicinate non si vedevano da tempo e probabilmente – causa calcio – non si vedranno fino alla prossima stagione.Il prodotto di punta, al via lunedì 7 aprile 2025, è anche quello più rischioso: The Couple. La novità targata Ilary Blasi arriva dopo un estenuante Grande Fratello, che lascia in eredità un pubblico non troppo numeroso. Il lato positivo è la concorrenza blanda rappresentata da Ulisse. Si sa ancora così poco sul programma che è difficile fare pronostici sulla riuscita. Martedì e giovedì sarà la volta della miniserie ottomana Il Turco, che può contare sulla presenza di Can Yaman e sull'ambientazione italiana d'epoca.

