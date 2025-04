Ilfattoquotidiano.it - Campi Flegrei, l’Ingv: “Il sistema magmatico della caldera in 3d fino a profondità mai esplorate prima”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ildei, che da molti mesi è sotto massima osservazione per i terremoti nell’area, visto amai. Un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha pubblicato uno studio che mostra il vulcano, che tante preoccupazioni ha creato nella popolazione residente, al suo interno. Una nuova tomografia magnetotellurica tridimensionale ha fornito una immaginestruttura internadeia 20 km di, una soglia mai investigata.Questo studio- come informa in una nota Ingv – fornisce informazioni dettagliate sull’intera struttura, compresa la sua parte sommersa, offrendo nuove informazioni cruciali sui processi magmatici che regolano ilvulcanico.