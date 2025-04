Calciomercato Juve svolta a sorpresa | la destinazione più probabile è l’Arabia Saudita! Rivelazione sul futuro del bomber

JuventusNews24Calciomercato Juve, destinazione Arabia Saudita più probabile: la Rivelazione sul futuro del bomber seguito dai bianconeriIl Calciomercato Juve sogna Victor Osimhen per la prossima stagione. Il centravanti del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray, è nel mirino anche di Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester United e Chelsea.l’Arabia Saudita, però, fa sul serio: il giornalista di The Athletic David Ornstein ha rivelato che i club inglesi sarebbero convinti che la destinazione più probabile di Osimhen sia la Saudi Pro League. Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, svolta a sorpresa: la destinazione più probabile è l’Arabia Saudita! Rivelazione sul futuro del bomber Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24Arabiapiù: lasuldelseguito dai bianconeriIlsogna Victor Osimhen per la prossima stagione. Il centravanti del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray, è nel mirino anche di Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester United e Chelsea., però, fa sul serio: il giornalista di The Athletic David Ornstein ha rivelato che i club inglesi sarebbero convinti che lapiùdi Osimhen sia la Saudi Pro League. Leggi suntusnews24.com

Mercato Juventus, svolta a sorpresa? L’annuncio del bomber non esclude quella ipotesi: novità sul futuro di Osimhen - Mercato Juventus, svolta a sorpresa? L’annuncio del bomber non esclude quella ipotesi: novità sul futuro di Osimhen Il calciomercato Juve sogna Osimhen in vista della prossima stagione. L’attaccante d ... (juventusnews24.com)

Mercato Juventus, svolta a sorpresa? Il bomber annuncia: «Amo questo club e i tifosi». Gli ultimi aggiornamenti in vista dell’estate - Mercato Juventus, svolta a sorpresa? L’annuncio del bomber non esclude quella ipotesi: novità sul futuro di Osimhen Il calciomercato Juve sogna Osimhen in vista della prossima stagione. L’attaccante d ... (informazione.it)

Cambiaso Juve, clamorosa svolta nel futuro del terzino bianconero: presa di posizione chiara, il vento sta cambiando. Ultime - Cambiaso Juve, clamorosa svolta nel futuro del terzino bianconero: presa di posizione chiara, il vento sta cambiando. Tutti gli ultimi aggiornamenti Arrivano aggiornamenti importantissimi per quanto r ... (juventusnews24.com)